"Ростов-Дон" переиграл "Люблин" в матче гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 9 ноября. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" в гостях обыграл польский "Люблин" со счетом 30:20 в матче первого группового этапа Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" уже досрочно вышел во второй групповой раунд, который пройдет с 24 января по 8 марта. На данный момент "Ростов-Дон" занимает второе место в группе В, набрав семь очков в пяти встречах. Лидирует румынский КСМ (7 очков, 4 матча), на третьем месте идет датский "Эсбьерг" (4 очка, 4 матча), на четвертом - "Люблин" (0 очков, 5 матчей), который потерял шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов и продолжит борьбу в Кубке EHF (второй по значимости клубный турнир в Европе).

На групповом этапе 16 команд разделены на четыре группы, три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этап. Команды, занявшие последние места в своих группах, продолжат борьбу в Кубке EHF. На втором групповом этапе 12 команд будут разделены на две группы, четыре сильнейших клуба из каждой группы пробьются в четвертьфиналы.

Российский клуб одержал пятую победу подряд во всех турнирах. В заключительном туре первого группового этапа Лиги чемпионов "Ростов-Дон" примет КСМ 16 ноября.