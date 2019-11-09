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Футбол в России

Чалов: "Крылья Советов" могли сравнять счет в игре со "Спартаком", если бы не удаление

Старший тренер самарского клуба отметил, что команда впервые играла с оборонительной схемой в три центральных защитника

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Старший тренер самарских "Крыльев Советов" Войо Чалов заявил, что команда могла бы сравнять счет в матче чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" во втором тайме, но помешало первое удаление. Об этом Чалов заявил на послематчевой пресс-конференции.

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"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Спартак" дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 70-й минуте был удален полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович. На 82-й минуте защитник гостей Максим Карпов вынес мяч рукой из пустых ворот и получил красную карточку. Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович не присутствовал на тренерской скамейке во время матча из-за дисквалификации.

"В первом тайме мы быстро пропустили, знали, что "Спартак" начнет агрессивно, но не хватило концентрации, - сказал Чалов. - Второй тайм играли так, как можем, и думаю, если бы не красная карточка, забили бы. Потом второе удаление, и все закончилось. Не смогли ничего сделать, хорошо, что еще не получили два-три мяча".

"Мы впервые играли с оборонительной схемой в три центральных защитника, хотели попробовать. Это хорошая схема, но когда пропускаешь на третьей минуте, все рушится", - добавил Чалов.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко, "Крылья Советов" с 18 очками идут девятыми. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Крылья Советов" также на выезде встретятся с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 24 ноября.

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