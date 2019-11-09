Тедеско: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в матче с "Крыльями Советов"

МОСКВА 9 ноября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" заслужили победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче чемпионата России по футболу и должны были забить больше голов в ворота соперника. Такое мнение высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, чьи слова приводит пресс-служба московского клуба.

"Мы рады, что "Спартак" наконец-то победил дома: этого в чемпионате давно не случалось, - сказал Тедеско. - Мы провели достойный матч, хотя должны были забивать больше. Кроме того, в первом тайме судья не назначил заслуженный пенальти в ворота соперника. У "Крыльев" были шансы, но в целом мы набрали три очка по делу".

Также Тедеско отметил игру защитника Ильи Гапонова, который в стартовом составе заменил травмированного Илью Кутепова. "Гапонов заслужил место в основном составе, с первого дня нашей совместной работы он усердно трудился. Две недели назад он попросил дать ему сыграть за "Спартак-2", это многое говорит о футболисте: он хочет играть, он хочет расти. Можно было сыграть в четыре защитника, можно было заменить Кутепова на [Алекса] Крала, было множество вариантов, но мы решили сыграть с Гапоновым, считаю, был его день, он отлично себя показал", - отметил специалист.

Во втором тайме главный тренер "Спартака" получил желтую карточку, которая стала для него третьей в сезоне. "Если не будет эмоций, то футбол закончится. Если бы я получал такие желтые карточки в Германии, то я бы пропускал по 10 матчей за сезон. Признаю, что я выскочил на поле, игра была остановлена в тот момент, но я все равно получил карточку, это странно и нелогично", - сказал он.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко. В следующем туре красно-белые 24 ноября в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом".