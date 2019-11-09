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ММА

Абубакар Нурмагомедов расстроен неудачным дебютом в UFC

На турнире в Москве россиянин уступил удушающим приемом немцу Давиду Заваде
Абубакар Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абубакар Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов расстроен своим поражением в дебютном бое в UFC. Об этом журналистам рассказал партнер Нурмагомедова по команде Рустам Хабилов.

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В субботу Нурмагомедов проиграл в дебютном поединке в UFC удушающим приемом немцу Давиду Заваде. 29-летний Абубакар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в этом бою.

"Он был очень расстроен. Но я ему сказал, что у него большое будущее в UFC", - сказал Хабилов.

Главным поединком турнира UFC в Москве станет бой в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.

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