Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Тампа" победила "Баффало" в матче НХЛ в Стокгольме. Кучеров сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 5:3
Никита Кучеров AP Photo/Paul Sancya
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Paul Sancya

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" одержал победу над "Баффало" со счетом 5:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Стокгольме. На встрече, которая состоялась на арене Ericsson Globe, присутствовали 13 339 человек.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пэт Марун (18-я, 40-я минуты), Виктор Хедман (22), Янни Гурд (50) и Мэтью Джозеф (51), у проигравших отличились Сэм Райнхарт (10), Виктор Олофссон (45) и Джек Айкел (60). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом своей команды. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский остался на скамейке запасных, место в воротах команды занял Кёртис Макелинни. Россияне Александр Волков и Михаил Сергачев, также выступающие в составе "Тампы", не смогли набрать очки за результативность.

На эту тему
"Тампа" победила "Баффало" в вынесенном матче НХЛ в Стокгольме. Кучеров забросил шайбу

"Баффало" потерпел пятое подряд поражение, в последний раз клуб побеждал 26 октября в гостевом матче с "Детройтом" (2:0), "Тампа" в последних шести матчах одержала три победы и потерпела три поражения. В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает 11-е место, набрав в 15 матчах 18 очков, "Баффало", имея в активе 20 очков после 17 матчей, идет на пятой строчке. Накануне команды также встретились в Стокгольме, победа также осталась за "Тампой" - 3:2. В следующем матче "Тампа" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Баффало" на своем льду сыграет с "Каролиной", обе встречи пройдут 15 ноября.

В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года игры провели "Оттава" и "Колорадо", оба раза сильнее оказалась "Оттава" (4:3 ОТ, 4:3).

4 октября 2019 года вынесенный матч НХЛ приняла Прага, где "Филадельфия" со счетом 4:3 обыграла "Чикаго". В 2020 году вынесенные матчи НХЛ пройдут в Праге, где "Бостон" сыграет с "Нэшвиллом", и в Хельсинки, где друг с другом два матча проведут "Колорадо" и "Коламбус".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Флориду" - 2:1. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков, его партнер по команде нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов остался на скамейке запасных.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матч "Локомотив" - "Краснодар" и еще три игры завершат программу 16-го тура РПЛ
Центральная встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС