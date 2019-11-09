"Тампа" победила "Баффало" в матче НХЛ в Стокгольме. Кучеров сделал голевую передачу

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пэт Марун (18-я, 40-я минуты), Виктор Хедман (22), Янни Гурд (50) и Мэтью Джозеф (51), у проигравших отличились Сэм Райнхарт (10), Виктор Олофссон (45) и Джек Айкел (60). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом своей команды. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский остался на скамейке запасных, место в воротах команды занял Кёртис Макелинни. Россияне Александр Волков и Михаил Сергачев, также выступающие в составе "Тампы", не смогли набрать очки за результативность.

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" одержал победу над "Баффало" со счетом 5:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Стокгольме. На встрече, которая состоялась на арене Ericsson Globe, присутствовали 13 339 человек.

"Баффало" потерпел пятое подряд поражение, в последний раз клуб побеждал 26 октября в гостевом матче с "Детройтом" (2:0), "Тампа" в последних шести матчах одержала три победы и потерпела три поражения. В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает 11-е место, набрав в 15 матчах 18 очков, "Баффало", имея в активе 20 очков после 17 матчей, идет на пятой строчке. Накануне команды также встретились в Стокгольме, победа также осталась за "Тампой" - 3:2. В следующем матче "Тампа" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Баффало" на своем льду сыграет с "Каролиной", обе встречи пройдут 15 ноября.

В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года игры провели "Оттава" и "Колорадо", оба раза сильнее оказалась "Оттава" (4:3 ОТ, 4:3).

4 октября 2019 года вынесенный матч НХЛ приняла Прага, где "Филадельфия" со счетом 4:3 обыграла "Чикаго". В 2020 году вынесенные матчи НХЛ пройдут в Праге, где "Бостон" сыграет с "Нэшвиллом", и в Хельсинки, где друг с другом два матча проведут "Колорадо" и "Коламбус".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Флориду" - 2:1. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков, его партнер по команде нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов остался на скамейке запасных.