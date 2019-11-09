Пролетая над Москвой. "Крылья Советов" 11 лет не могут обыграть на выезде ФК "Спартак"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу и продлил сразу несколько успешных серий: это пятая победа подряд над самарской командой во всех турнирах, дома же красно-белые не проигрывают "Крыльям" более 11 лет. В последний раз самарцы побеждали "Спартак" на выезде 5 октября 2008 года (1:0).
Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем выглядел уверенно и на вопрос корреспондента ТАСС о настрое на игру заявил: "Настрой на игру нормальный. Будем бороться". Настрой команды Доменико Тедеско стал заметен сразу - спартаковцы забили быстрый гол уже на третьей минуте, отличился Эсекьель Понсе. На 82-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, поставив победную точку. По мнению Тедеско, под руководством которого "Спартак" победил в трех из пяти последних матчей во всех турнирах, его команда выиграла абсолютно заслуженно.
"Мы рады, что "Спартак" наконец-то победил дома: этого в чемпионате давно не случалось, - сказал Тедеско. - Мы провели достойный матч, хотя должны были забивать больше. Кроме того, в первом тайме судья не назначил заслуженный пенальти в ворота соперника. У "Крыльев" были шансы, но в целом мы набрали три очка по делу".
Также Тедеско выделил игру защитника Ильи Гапонова, который в стартовом составе заменил травмированного Илью Кутепова. "Гапонов заслужил место в основном составе, с первого дня нашей совместной работы он усердно трудился. Две недели назад он попросил дать ему сыграть за "Спартак-2", это многое говорит о футболисте: он хочет играть, он хочет расти. Можно было сыграть в четыре защитника, можно было заменить Кутепова на [Алекса] Крала, было множество вариантов, но мы решили сыграть с Гапоновым, считаю, был его день, он отлично себя показал", - отметил специалист.
Очередной "горчичник" Тедеско
В матче с "Крыльями Советов" наставник "Спартака" получил уже третью желтую карточку в сезоне. После игры Тедеско высказал сомнения, что "горчичник" с "Крыльями" он получил заслуженно: "Если не будет эмоций, то футбол закончится, если бы я получал такие желтые карточки в Германии, то я бы пропускал по 10 матчей за сезон. Признаю, что я выскочил на поле, игра была остановлена в тот момент, но я все равно получил карточку, это странно и нелогично", - сказал он. Если наставник красно-белых получит еще одну желтую карточку, то будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу.
Победив "Крылья", "Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре красно-белые 24 ноября в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" в свою очередь не могут выиграть на протяжении трех встреч в чемпионате (ничья и два поражения).
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович не присутствовал на тренерской скамейке во время матча из-за дисквалификации - командой руководил Войо Чалов. По ходу матча самарцы получили две красные карточки, и, по мнению тренера, они, как и быстрый гол хозяев, стали ключевыми моментами матча.
"В первом тайме мы быстро пропустили, знали, что "Спартак" начнет агрессивно, но не хватило концентрации, - сказал Чалов. - Второй тайм играли так, как можем, и думаю, если бы не красная карточка, забили бы. Потом второе удаление, и все закончилось. Не смогли ничего сделать, хорошо, что еще не получили два-три мяча".
"Мы впервые играли с оборонительной схемой в три центральных защитника, хотели попробовать. Это хорошая схема, но когда пропускаешь на третьей минуте, все рушится", - добавил Чалов.
Самарцы имеют в своем активе 18 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским ЦСКА 24 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|8
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|9
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|13
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|14
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13