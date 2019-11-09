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Футбол в России

Пролетая над Москвой. "Крылья Советов" 11 лет не могут обыграть на выезде ФК "Спартак"

Красно-белые на своем поле победили самарскую команду со счетом 2:0
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу и продлил сразу несколько успешных серий: это пятая победа подряд над самарской командой во всех турнирах, дома же красно-белые не проигрывают "Крыльям" более 11 лет. В последний раз самарцы побеждали "Спартак" на выезде 5 октября 2008 года (1:0).

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем выглядел уверенно и на вопрос корреспондента ТАСС о настрое на игру заявил: "Настрой на игру нормальный. Будем бороться". Настрой команды Доменико Тедеско стал заметен сразу - спартаковцы забили быстрый гол уже на третьей минуте, отличился Эсекьель Понсе. На 82-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, поставив победную точку. По мнению Тедеско, под руководством которого "Спартак" победил в трех из пяти последних матчей во всех турнирах, его команда выиграла абсолютно заслуженно.

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"Мы рады, что "Спартак" наконец-то победил дома: этого в чемпионате давно не случалось, - сказал Тедеско. - Мы провели достойный матч, хотя должны были забивать больше. Кроме того, в первом тайме судья не назначил заслуженный пенальти в ворота соперника. У "Крыльев" были шансы, но в целом мы набрали три очка по делу".

Также Тедеско выделил игру защитника Ильи Гапонова, который в стартовом составе заменил травмированного Илью Кутепова. "Гапонов заслужил место в основном составе, с первого дня нашей совместной работы он усердно трудился. Две недели назад он попросил дать ему сыграть за "Спартак-2", это многое говорит о футболисте: он хочет играть, он хочет расти. Можно было сыграть в четыре защитника, можно было заменить Кутепова на [Алекса] Крала, было множество вариантов, но мы решили сыграть с Гапоновым, считаю, был его день, он отлично себя показал", - отметил специалист.

Очередной "горчичник" Тедеско

В матче с "Крыльями Советов" наставник "Спартака" получил уже третью желтую карточку в сезоне. После игры Тедеско высказал сомнения, что "горчичник" с "Крыльями" он получил заслуженно: "Если не будет эмоций, то футбол закончится, если бы я получал такие желтые карточки в Германии, то я бы пропускал по 10 матчей за сезон. Признаю, что я выскочил на поле, игра была остановлена в тот момент, но я все равно получил карточку, это странно и нелогично", - сказал он. Если наставник красно-белых получит еще одну желтую карточку, то будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу.

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Победив "Крылья", "Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре красно-белые 24 ноября в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" в свою очередь не могут выиграть на протяжении трех встреч в чемпионате (ничья и два поражения).

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович не присутствовал на тренерской скамейке во время матча из-за дисквалификации - командой руководил Войо Чалов. По ходу матча самарцы получили две красные карточки, и, по мнению тренера, они, как и быстрый гол хозяев, стали ключевыми моментами матча.

"В первом тайме мы быстро пропустили, знали, что "Спартак" начнет агрессивно, но не хватило концентрации, - сказал Чалов. - Второй тайм играли так, как можем, и думаю, если бы не красная карточка, забили бы. Потом второе удаление, и все закончилось. Не смогли ничего сделать, хорошо, что еще не получили два-три мяча".

"Мы впервые играли с оборонительной схемой в три центральных защитника, хотели попробовать. Это хорошая схема, но когда пропускаешь на третьей минуте, все рушится", - добавил Чалов.

Самарцы имеют в своем активе 18 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским ЦСКА 24 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1693429-2530
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1554617-2019
8Урал1654721-2919
9Крылья Советов1653818-2018
10Оренбург1553720-2218
11Динамо1646612-1618
12Рубин164578-1717
13Тамбов1652918-2317
14Уфа1545613-1617
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1534812-2013

 

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