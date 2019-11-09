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ММА

Российский боец Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Спортсмен выиграл единогласным решением судей
Александр Волков и Грег Харди Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков и Грег Харди
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Москве.

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Волков победил своего соперника единогласным решением судей.

31-летний Волков провел в смешанных единоборствах 38 боев, на его счету 31 победа и семь поражений. 31-летний Харди имеет в активе пять побед и два поражения.

Изначально Волков должен был участвовать в главном бою вечера, его соперником значился Жуниор дос Сантос, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге, его заменил Харди.

Главным поединком турнира UFC в Москве станет бой в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром.

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Россиянин Магомедшарипов победил американца Каттара в главном бою турнира UFC в Москве
Он одержал победу единогласным решением судей
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