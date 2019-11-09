Россиянин Магомедшарипов победил американца Каттара в главном бою турнира UFC в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Москве.

Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил своего соперника единогласным решением судей. Бой был трехраундовым, несмотря на то, что главные поединки на турнирах организации как правило проходят в пять раундов.

28-летний Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение. На счету 31-летнего Каттара 20 побед и четыре поражения.

Изначально главным событием вечера должен был стать бой россиянина Александра Волкова против бразильца Жуниора дос Сантоса, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге, его заменил американец Грег Харди. Волков победил Харди единогласным решением судей.