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ММА

Россиянин Магомедшарипов победил американца Каттара в главном бою турнира UFC в Москве

Он одержал победу единогласным решением судей
Забит Магомедшарипов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Забит Магомедшарипов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Москве.

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Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил своего соперника единогласным решением судей. Бой был трехраундовым, несмотря на то, что главные поединки на турнирах организации как правило проходят в пять раундов.

28-летний Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение. На счету 31-летнего Каттара 20 побед и четыре поражения.

Изначально главным событием вечера должен был стать бой россиянина Александра Волкова против бразильца Жуниора дос Сантоса, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге, его заменил американец Грег Харди. Волков победил Харди единогласным решением судей.

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