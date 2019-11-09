Более 11 тысяч зрителей посетили турнир UFC в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве посетили более 11 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил вице-президент UFC Давид Шоу.

"Все билеты были проданы. Турнир посетили 11305 зрителей", - сказал Шоу.

Турнир прошел на "ЦСКА-Арене". В главном бою вечера россиянин Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром единогласным решением судей. Изначально главным событием вечера должен был стать бой россиянина Александра Волкова против бразильца Жуниора дос Сантоса, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге, его заменил американец Грег Харди. Волков победил Харди единогласным решением судей.