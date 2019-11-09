Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

UFC ведет переговоры о примирении Нурмагомедова с Атлетической комиссией штата Невада

Ранее россиянин заявил, что не будет выступать в Лас-Вегасе, пока комиссия не принесет ему извинения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры о примирении российского бойца Хабиба Нурмагомедова и Атлетической комиссии штата Невада. Об этом журналистам заявил вице-президент UFC Давид Шоу после турнира в Москве.

"Мы общаемся с атлетической комиссией, и надеемся, что они с Хабибом решат все свои разногласия", - сказал Шоу.

На эту тему
Нурмагомедов может провести следующий бой в апреле в США

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему предложили бой в Лас-Вегасе весной, но он не будет выступать в данном городе, пока комиссия не принесет ему извинения.

Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
ММА
UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора
Ранее ирландец назвал трусом российского бойца Хабиба Нурмагомедова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС