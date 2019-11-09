Два турнира UFC пройдут в России в 2020 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия станет местом проведения двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году. Об этом журналистам заявил вице-президент UFC Давид Шоу после турнира в Москве.

"В России в 2020 году состоятся два турнира, решения по городам еще нет. Один турнир пройдет в большом городе, второй - в городе чуть поменьше. Наша концепция - проводить турниры не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах поменьше, где есть наши болельщики", - сказал Шоу.

Дебютный для России турнир организации прошел в 2018 году в московском спорткомплексе "Олимпийский", затем соревнования весной нынешнего года принял Санкт-Петербург. В субботу турнир прошел в Москве на арене в "Парке Легенд".