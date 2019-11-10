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НБА

Баскетболист "Бостона" Хэйворд сломал руку в матче НБА с "Сан-Антонио"

Форвард столкнулся с игроком "Сан-Антонио" Ламаркусом Олдриджем
Гордон Хэйворд AP Photo/Elise Amendola
Описание
Гордон Хэйворд
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 10 ноября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Гордон Хэйворд получил перелом руки в матче регулярного чемпионата против "Сан-Антонио". Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

Встреча прошла в ночь на воскресенье и завершилась гостевой победой "Бостона" со счетом 135:115. Хэйворд провел на площадке 14 минут и 49 секунд, набрав 9 очков, сделав 2 подбора и 1 передачу. В конце второй четверти он столкнулся с форвардом "Сан-Антонио" Ламаркусом Олдриджем, который поставил ему заслон, и покинул площадку.

О сроках восстановления 29-летнего Хэйворда пока не сообщается.

В текущем сезоне Хэйворд в среднем за игру набирал 20,3 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи. В октябре 2017 года форвард получил перелом лодыжки и пропустил сезон-2017/18. Баскетболист перешел в "Бостон" летом 2017 года, до этого он с 2010 года выступал за "Юту".

"Бостон" лидирует в таблице Восточной конференции НБА, одержав семь побед и потерпев одно поражение.

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