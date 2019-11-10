"Индепендьенте дель Валье" впервые стал победителем Южноамериканского кубка по футболу

ТАСС, 10 ноября. Эквадорский "Индепендьенте дель Валье" обыграл аргентинский "Колон" со счетом 3:1 в финале Южноамериканского кубка - второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Матч прошел в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе "Генерал Пабло Рохас".

Голы в составе победителей забили Фернандо Леон (25-я минута), Джон Санчес (42) и Кристиан Дахоме (90). У проигравших отличился Эмануэль Оливера (89). Нападающий "Колона" Луис Родригес не смог реализовать пенальти на 55-й минуте.

"Индепендьенте дель Валье" впервые выиграл турнир. Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея.