Победа Магомедшарипова и провал Абубакара Нурмагомедова. Турнир UFC прошел в Москве

Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил своего соперника единогласным решением судей. Бой был трехраундовым, несмотря на то, что главные поединки на турнирах организации как правило проходят в пять раундов.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Москве.

Магомедшарипов после поединка заявил о готовности провести бой за чемпионский титул UFC. "Да, я готов к бою за титул. Только необходимо хорошо провести подготовку. Подождем результат боя Холлоуэй - Волкановски", - сказал он.

Еще один член команды Нурмагомедова - Рустам Хабилов - победил соотечественника Сергея Хандожко решением судей. Данный бой стал первым в истории UFC поединком между российскими бойцами. По итогам турнира главным боем вечера был признан поединок между Магомедшариповым и Каттаром, также бонусы получили Завада и россиянин Магомед Анкалаев. Все бонусы равны $50 тысячам.

Одним из главных событий турнира должен был стать дебют в UFC двоюродного брата чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова - Абубакара Нурмагомедова. Российский боец проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом "треугольник" в первом раунде.

В соглавном бое вечера россиянин Александр Волков победил американца Грэга Харди. Изначально Волков должен был возглавить турнир поединком против бразильца Жуниора Дос Сантоса, однако тот получил травму.

Магомедшарипов пришел на пресс-конференцию после боя с шоколадом. Он рассказал журналистам, что полтора месяца не ел сладкое, поскольку придерживался диеты.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что победа приблизился Магомедшарипова к титульному бою.

"Сегодняшний турнир отличался высоким уровнем как зрелищности, так и организации, - сказал Дмитриев. - В половине из шести боев основного карда победу одержали российские атлеты, включая два финальных боя. Александр Волков продемонстрировал возвращение в мировую элиту ММА после перерыва, а победа Забита Магомедшарипова в итоговом бою вечера открывает ему путь к получению чемпионского пояса в своем весе уже в следующем бою. Это может стать вторым титулом для российских спортсменов вслед за Хабибом Нурмагомедовым".

Чемпионом UFC в этом весе является американский боец Макс Холлоуэй, который 15 декабря в Лас-Вегасе проведет титульный бой против первого номера рейтинга полулегкого веса австралийца Александра Волкановски. Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге.

Два турнира в 2020 году

Турнир UFC, который прошел на арене в "Парке Легенд", посетили 11305 человек. Он стал третьим мероприятием в России в истории организации. Дебютный для России турнир организации прошел в 2018 году в московском спорткомплексе "Олимпийский", весной нынешнего года соревнования принял Санкт-Петербург.

Как заявил журналистам вице-президент UFC Дэвид Шоу, Россия станет местом проведения двух турниров в 2020 году, однако решения, в каких городах они пройдут, еще нет.