Победа Магомедшарипова и провал Абубакара Нурмагомедова. Турнир UFC прошел в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Москве.
Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил своего соперника единогласным решением судей. Бой был трехраундовым, несмотря на то, что главные поединки на турнирах организации как правило проходят в пять раундов.
В соглавном бое вечера россиянин Александр Волков победил американца Грэга Харди. Изначально Волков должен был возглавить турнир поединком против бразильца Жуниора Дос Сантоса, однако тот получил травму.
Одним из главных событий турнира должен был стать дебют в UFC двоюродного брата чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова - Абубакара Нурмагомедова. Российский боец проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом "треугольник" в первом раунде.
Еще один член команды Нурмагомедова - Рустам Хабилов - победил соотечественника Сергея Хандожко решением судей. Данный бой стал первым в истории UFC поединком между российскими бойцами. По итогам турнира главным боем вечера был признан поединок между Магомедшариповым и Каттаром, также бонусы получили Завада и россиянин Магомед Анкалаев. Все бонусы равны $50 тысячам.
Забит готов к чемпионству
Магомедшарипов после поединка заявил о готовности провести бой за чемпионский титул UFC. "Да, я готов к бою за титул. Только необходимо хорошо провести подготовку. Подождем результат боя Холлоуэй - Волкановски", - сказал он.
Магомедшарипов пришел на пресс-конференцию после боя с шоколадом. Он рассказал журналистам, что полтора месяца не ел сладкое, поскольку придерживался диеты.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что победа приблизился Магомедшарипова к титульному бою.
"Сегодняшний турнир отличался высоким уровнем как зрелищности, так и организации, - сказал Дмитриев. - В половине из шести боев основного карда победу одержали российские атлеты, включая два финальных боя. Александр Волков продемонстрировал возвращение в мировую элиту ММА после перерыва, а победа Забита Магомедшарипова в итоговом бою вечера открывает ему путь к получению чемпионского пояса в своем весе уже в следующем бою. Это может стать вторым титулом для российских спортсменов вслед за Хабибом Нурмагомедовым".
Чемпионом UFC в этом весе является американский боец Макс Холлоуэй, который 15 декабря в Лас-Вегасе проведет титульный бой против первого номера рейтинга полулегкого веса австралийца Александра Волкановски. Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге.
Два турнира в 2020 году
Турнир UFC, который прошел на арене в "Парке Легенд", посетили 11305 человек. Он стал третьим мероприятием в России в истории организации. Дебютный для России турнир организации прошел в 2018 году в московском спорткомплексе "Олимпийский", весной нынешнего года соревнования принял Санкт-Петербург.
Как заявил журналистам вице-президент UFC Дэвид Шоу, Россия станет местом проведения двух турниров в 2020 году, однако решения, в каких городах они пройдут, еще нет.