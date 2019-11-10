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НХЛ

Шайба и передача Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Вегас"

Встреча завершилась со счетом 5:2
Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 10 ноября. "Вашингтон" обыграл "Вегас" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Кузнецов (1-я минута), Том Уилсон (6), Йонас Зигенталер (36) и Никлас Бекстрём (52, 60). У гостей отличился Макс Пачиоретти (9) и Райлли Смит (38).

Кузнецов также отметился результативной передачей. Всего на его счету 16 (6 шайб + 10 передач) очков в текущем сезоне. Он был признан первой звездой матча.

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу в матче. Теперь в его активе 8 (1+7) очков в чемпионате. Капитан столичного клуба нападающий Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 21 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "+1".

22-летний Зигенталер забросил свою первую шайбу в НХЛ. На его счету также две результативные передачи в текущем сезоне. Защитник "Вашингтона" Джон Карлсон сделал две голевые передачи. Он вышел на второе место по количеству очков среди защитников в истории столичного клуба, обойдя Скотта Стивенса (429), выступавшего за команду в 1982-1990 годах. У Карлсона теперь в активе 431 очко (98+333) в НХЛ.

"Вашингтон" одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 18 матчах. "Вегас" идет на пятой строчке на Западе, в активе команды 21 очко после 18 игр. В следующем матче 12 ноября "Вашингтон" примет "Аризону", "Вегас" днем ранее сыграет в гостях с "Детройтом".

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