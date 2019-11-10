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Сборные по хоккею

Юниорская сборная России во второй раз подряд выиграла Мировой кубок вызова

В финале россияне обыграли команду США со счетом 6:2

ТАСС, 10 ноября. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) победила команду США в финальном матче Мирового кубка вызова. Встреча, прошедшая в канадском городе Медисин-Хат (провинция Альберта), завершилась со счетом 6:2.

Шайбы забросили Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30), Илья Иванцов (47), Никита Чибриков (55), Всеволод Гайдамак (56) и Данила Юров (60).

В матче за третье место сборная Чехии обыграла в овертайме со счетом 3:2 команду Канады ("белые").

В прошлом году сборная России стала обладателем трофея, в финале победив команду Финляндии со счетом 2:1. Также россияне выигрывали турнир в 2000, 2012, 2014 годах, сборная СССР - в 1988 году. По два раза национальная команда становилась серебряным и бронзовым призером соревнований. Лидером по количеству золотых медалей является сборная Канады (провинция Онтарио) - 8 наград.

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