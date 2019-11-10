Ржига: чешские хоккеисты немногое знают о российской сборной перед матчем Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею не так хорошо знакома с российскими хоккеистами, выступающими в составе национальной команды на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Об этом ТАСС рассказал главный тренер чешской сборной Милош Ржига.

Встреча между сборными России и Чехии пройдет в воскресенье и начнется в 14:30 мск. В составе российской сборной на Кубке Карьяла заявлено десять дебютантов.

"Мы немногое знаем о тех ребятах, которые играют в сборной России. Конечно, матчи между сборными России и Чехии всегда проходят в борьбе, это две сильные команды, которые хотят побеждать в каждом матче. Российская молодежь будет играть с большим желанием и хорошо кататься. Мы должны играть дисциплинированно, переиграть за счет мысли, я видел, что сборная России является хорошо готовой и организованной командой", - отметил Ржига.

После двух туров сборная Чехии занимает в турнирной таблице первое место, одержав победы над командами Швеции (3:1) и Финляндии (3:2 по буллитам). Россияне идут на третьей позиции. В первом матче команда Алексея Кудашова уступила финнам (3:4), а затем переиграла шведов (5:4 по буллитам).