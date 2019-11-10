Ржига: хоккеист Яшкин прогрессирует благодаря переходу из НХЛ в московское "Динамо"

В конце августа Яшкин подписал контракт с московским "Динамо". В прошлом сезоне форвард выступал за "Вашингтон". В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету Яшкина 21 (9 голов + 12 голевых передач) очко в 24 матчах. В среднем за игру 26-летний чешский хоккеист проводит по 19 минут и 30 секунд.

"В Америке ему не давали столько играть. Конечно, НХЛ - лига уровнем выше, но КХЛ - вторая лига мира, очень сильная лига. Если он там будет показывать себя, играть в первом звене, быть лидером "Динамо", то он еще может прогрессировать, он еще молодой", - отметил Ржига.

В субботу сборная Чехии в рамках Кубка Карьяла переиграла команду Финляндии со счетом 3:2 по буллитам. "Яшкин не был похож сам на себя в игре с финнами, думаю, что против сборной России он будет стараться себя показать. Он является лидером "Динамо", я хотел бы, чтобы он был лидером сборной Чехии. Для него хорошо, что он сейчас много играет в "Динамо", благодаря чему он прогрессирует", - подытожил Ржига.

Встреча заключительного тура Кубка Карьяла между сборными Чехии и России пройдет в воскресенье и начнется в 14:30 мск.