Ржига: хоккеист Яшкин прогрессирует благодаря переходу из НХЛ в московское "Динамо"

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин прогрессирует после перехода из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" в московское "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.
В конце августа Яшкин подписал контракт с московским "Динамо". В прошлом сезоне форвард выступал за "Вашингтон". В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету Яшкина 21 (9 голов + 12 голевых передач) очко в 24 матчах. В среднем за игру 26-летний чешский хоккеист проводит по 19 минут и 30 секунд.
"В Америке ему не давали столько играть. Конечно, НХЛ - лига уровнем выше, но КХЛ - вторая лига мира, очень сильная лига. Если он там будет показывать себя, играть в первом звене, быть лидером "Динамо", то он еще может прогрессировать, он еще молодой", - отметил Ржига.
В субботу сборная Чехии в рамках Кубка Карьяла переиграла команду Финляндии со счетом 3:2 по буллитам. "Яшкин не был похож сам на себя в игре с финнами, думаю, что против сборной России он будет стараться себя показать. Он является лидером "Динамо", я хотел бы, чтобы он был лидером сборной Чехии. Для него хорошо, что он сейчас много играет в "Динамо", благодаря чему он прогрессирует", - подытожил Ржига.
Встреча заключительного тура Кубка Карьяла между сборными Чехии и России пройдет в воскресенье и начнется в 14:30 мск.