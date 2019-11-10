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НХЛ

Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

"Сент-Луис" победил в овертайме, победу клубу принес точный бросок Дэвида Перрона
Иван Барбашев AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 10 ноября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" в овертайме победил "Калгари" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Иван Барбашев (4-я минута), Райан О'Райлли (34), победный гол на третьей минуте овертайма забил Дэвид Перрон. У "Калгари" отличились Мэттью Ткачук (51) и Трэвис Хэмоник (57). Российский форвард Барбашев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в 18 матчах.

"Сент-Луис" одержал седьмую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 18 матчах. "Калгари" идет третьим, имея в активе 23 очка после 20 встреч.

В следующем матче 13 ноября подопечные Крэйга Беруби на домашней площадке встретятся с "Аризоной", "Калгари" днем позднее дома сыграет с "Далласом".

В другом матче игрового дня "Колорадо" в дома переиграл "Коламбус" (4:2), в составе хозяев во второй игре кряду результативной передачей отметился российский форвард Владислав Каменев, на счету 23-летнего нападающего 3 (0+3) очка в пяти матчах. Другой российский нападающий "Колорадо", Валерий Ничушкин не сумел отметиться результативными действиями за 14 минут 42 секунды игрового времени, но завершил игру с показателем полезности +2, россиянин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ до 86 матчей.

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