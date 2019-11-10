Роман Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых аспектах перенимает опыт главного тренера национальной футбольной сборной Станислава Черчесова. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В июле сборную России по хоккею возглавил Алексей Кудашов, который был помощником предыдущего главного тренера Ильи Воробьева. Черчесов возглавляет сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира - 2018, а также досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

"Когда выигрывает сборная России по футболу или по хоккею, то все в плюсе. Мы только поддерживаем друг друга, постоянно общаемся с Черчесовым. Где-то мы берем опыт и Черчесова тоже, знаем, как он работает. Подходы у всех разные, но все интересные", - отметил Ротенберг.

"Мы берем мировой опыт из футбола, а также, изучаем все лучшее, что есть в хоккее. Мы живем в современном мире, обмен опытом для нас очень важен. Мы постоянно работаем с разными федерациями, обсуждаем, изучаем разные подходы", - добавил первый вице-президент ФХР.

В матчах Кубка Карьяла, который является первым турниром для команды под руководством Кудашова, сборная России уступила финнам (3:4) и переиграла шведов (5:4) по буллитам. В воскресенье россияне сыграют против чехов.