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Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова

По словам первого вице-президента Федерации хоккея России, обмен опытом очень важен в современном мире
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг Пресс-служба ФХР
Описание
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг
© Пресс-служба ФХР

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых аспектах перенимает опыт главного тренера национальной футбольной сборной Станислава Черчесова. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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В июле сборную России по хоккею возглавил Алексей Кудашов, который был помощником предыдущего главного тренера Ильи Воробьева. Черчесов возглавляет сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира - 2018, а также досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

"Когда выигрывает сборная России по футболу или по хоккею, то все в плюсе. Мы только поддерживаем друг друга, постоянно общаемся с Черчесовым. Где-то мы берем опыт и Черчесова тоже, знаем, как он работает. Подходы у всех разные, но все интересные", - отметил Ротенберг.

"Мы берем мировой опыт из футбола, а также, изучаем все лучшее, что есть в хоккее. Мы живем в современном мире, обмен опытом для нас очень важен. Мы постоянно работаем с разными федерациями, обсуждаем, изучаем разные подходы", - добавил первый вице-президент ФХР.

В матчах Кубка Карьяла, который является первым турниром для команды под руководством Кудашова, сборная России уступила финнам (3:4) и переиграла шведов (5:4) по буллитам. В воскресенье россияне сыграют против чехов.

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