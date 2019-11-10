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Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: ФХР важно развивать игроков всех возрастов

По словам первого вице-президента Федерации хоккея России, тренеры всех сборных работают по самым современным стандартам, что подтверждается результатами

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Приоритетной задачей Федерации хоккея России (ФХР) является системность и развитие игроков всех возрастов. Об этом журналистам рассказал первый С ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В прошлом сезоне юниорская сборная России (игроки до 18 лет) завоевала серебряные медали чемпионата мира. Молодежная (игроки до 20 лет) и взрослая сборные России выиграли бронзовые медали на мировых первенствах. В августе юниорская сборная России стала обладателем Кубка Глинки/ Гретцки.

"Есть очень много позитивных импульсов, которые мы получаем, с точки зрения системности нашей работы. В целом наша федерация показывает очень высокий уровень результатов. Для нас важна системность нашего подхода, чтобы мы видели, как развиваются игроки всех возрастов. В это же время мы стремимся выигрывать золото на каждом турнире, наши тренеры во всех сборных работают по самым современным стандартам", - отметил Ротенберг.

"Мы хотим, чтобы у нас был почерк советского хоккея - зрелищный хоккей, ведь мы играем для наших болельщиков, жителей нашей страны. Хотим, чтобы наша команда играла в тотальный хоккей. Надо смотреть, какой подход приводит к результату. Мы выиграли олимпийское золото именно благодаря этим подходам", - добавил первый вице-президент ФХР.

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами 2018 года впервые за 26 лет.

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Сборные по хоккею
Роман Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею сочетают в себе все необходимые качества
По словам первого вице-президента Федерации хоккея России, стремление тренеров национальной команды к развитию очевидно
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