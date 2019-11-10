Козырев: российские хоккеисты удовлетворены проделанной работой на Мировом кубке вызова

ТАСС, 10 ноября. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 17 лет) испытывают удовлетворение от хорошо проделанной работы после победы на Мировом кубке вызова. Об этом сообщил главный тренер российской команды Андрей Козырев, комментарий специалиста приводит Федерация хоккея России (ФХР).

В воскресенье сборная России обыграла команду США со счетом 6:2 в финальном матче Мирового кубка вызова и во второй раз подряд одержала победу на турнире.

"Все эмоции остались на льду, сейчас присутствует небольшое опустошение, мы пока еще не до конца осознали, что произошло. Когда поняли, что завоевали золото - почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я уверен, что выиграть помогло терпение, мы терпели - и выиграли. Сегодня все играли за команду, чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков - и это тоже сказалось на результате, нашей победе", - сказал Козырев.

"Я счастлив и чувствую гордость за страну, за то, что мы победили. Для меня было ключевым, когда выстояли все меньшинство и сами реализовали свои моменты. Это была принципиальная игра. Тренер говорил, что нужно биться друг за друга, не за себя, а за страну", - заявил нападающий российской команды Прохор Полтапов.

"Чувствую гордость за свою команду, все бились до конца, все большие молодцы. О том, что буду играть в финале, узнал сегодня утром. Когда мы забили вторую шайбу - наверное, этот момент и был ключевым. Игра после этого пошла легче - и эмоционально, и физически, я был уверен в ребятах, знал, что мы выиграем", - добавил голкипер сборной России Валерий Бринкман.

В прошлом году сборная России стала обладателем трофея, в финале победив команду Финляндии со счетом 2:1. Также россияне выигрывали турнир в 2000, 2012, 2014 годах, сборная СССР - в 1988 году. По два раза национальная команда становилась серебряным и бронзовым призером соревнований. Лидером по количеству золотых медалей является сборная Канады (провинция Онтарио) - восемь наград.