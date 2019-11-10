Жардим: Головин должен прибавить в завершении атак

ТАСС, 10 ноября. Российский полузащитник выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба "Монако" Александр Головин должен стать лучше в завершении атак. Такое мнение высказал главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В субботу "Монако" обыграл "Дижон" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0. Единственный мяч забил Головин. В текущем сезоне на счету 23-летнего полузащитника три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

"Ему нужно стать лучше в завершении атак. Да, забил, и легко мог бы забить еще мяч или два, но он работает над собой. Головин - молодой футболист, который продолжает прогрессировать. "Монако" рассчитывает на россиянина", - сказал Жардим.

В турнирной таблице "Монако" занимает восьмое место, набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Жардима 24 ноября в гостях сыграют с "Бордо".