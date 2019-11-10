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Футбол в России

Федун: "Спартак" намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Товарищеский футбольный турнир Florida Cup пройдет в январе в Орландо
Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе. Об этом ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", - сказал Федун.

В октябре сообщалось, что "Спартак" с 15 по 18 января примет участие в турнире в США, где сыграет против бразильских клубов "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийского "Атлетико Насьональ".

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