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Третьяк: молодые российские хоккеисты должны чаще играть на международном уровне

Президент Федерации хоккея России отметил, что организация делает все, чтобы молодые российские игроки получали хоккейное образование именно на родине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты на юниорском уровне должны иметь как можно больше игровой практики на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

В ночь на воскресенье юниорская сборная России (игроки до 17 лет) стала победителем Мирового кубка вызова, обыграв в финале команду США со счетом 6:2.

"Тренер (Андрей Козырев - прим. ТАСС) молодец, собрал такую сильную команду, я посмотрел финал, какие наши трудовые голы забивали, - сказал Третьяк. - Считаю, что у нас есть молодая, перспективная команда, и очень важно, чтобы 17-летние ребята почувствовали вкус этой победы, это наши будущие звездочки. Наша главная задача в том, чтобы ребята как можно больше играли на международном уровне. Как раз до этого они сыграли несколько товарищеских матчей с канадцами".

ФХР делает все, чтобы молодые российские игроки получали хоккейное образование именно на родине, отметил Третьяк. "Я был в Омске, где открыли центральный комплекс хоккейной академии, там два стадиона, гостиница, на следующий день приехал в Пермский край на матчи Кубка Третьяка и МХЛ-Б. Есть возможности, чтобы проявить себя. Это хоккейная школа, потом студенческая лига, МХЛ-Б, МХЛ-А, ВХЛ, и когда ты там проявишь себя, тебя заметят", - отметил Третьяк.

"Есть люди, которые в 17 лет себя раскрывают, а есть те, кто в 20. Возможности есть, мы их даем, хотим сделать еще лигу для 17-летних. Конечно, мы не можем опустить занавес, переход в КХЛ очень сложный, и поэтому некоторые хоккеисты едут в Канаду. Но там проявить себя не у всех получается", - добавил он.

Теги
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