Третьяк: молодые российские хоккеисты должны чаще играть на международном уровне

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты на юниорском уровне должны иметь как можно больше игровой практики на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

В ночь на воскресенье юниорская сборная России (игроки до 17 лет) стала победителем Мирового кубка вызова, обыграв в финале команду США со счетом 6:2.

"Тренер (Андрей Козырев - прим. ТАСС) молодец, собрал такую сильную команду, я посмотрел финал, какие наши трудовые голы забивали, - сказал Третьяк. - Считаю, что у нас есть молодая, перспективная команда, и очень важно, чтобы 17-летние ребята почувствовали вкус этой победы, это наши будущие звездочки. Наша главная задача в том, чтобы ребята как можно больше играли на международном уровне. Как раз до этого они сыграли несколько товарищеских матчей с канадцами".

ФХР делает все, чтобы молодые российские игроки получали хоккейное образование именно на родине, отметил Третьяк. "Я был в Омске, где открыли центральный комплекс хоккейной академии, там два стадиона, гостиница, на следующий день приехал в Пермский край на матчи Кубка Третьяка и МХЛ-Б. Есть возможности, чтобы проявить себя. Это хоккейная школа, потом студенческая лига, МХЛ-Б, МХЛ-А, ВХЛ, и когда ты там проявишь себя, тебя заметят", - отметил Третьяк.

"Есть люди, которые в 17 лет себя раскрывают, а есть те, кто в 20. Возможности есть, мы их даем, хотим сделать еще лигу для 17-летних. Конечно, мы не можем опустить занавес, переход в КХЛ очень сложный, и поэтому некоторые хоккеисты едут в Канаду. Но там проявить себя не у всех получается", - добавил он.