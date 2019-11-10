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Футбол в России

Ростовский ФК СКА откроет собственную детскую спортивную школу

Также в планах владельцев клуба постройка нового стадиона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Владельцы клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг" СКА (Ростов-на-Дону) намерены построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу. Об этом в воскресенье журналистам сообщил новый владелец клуба рэп-исполнитель Василий Вакуленко, который наиболее известен под псевдонимом Баста.

"В планах у нас стоит постройка нового стадиона (сейчас клуб играет на стадионе СКА, который вмещает чуть более 2 тыс. человек. - прим. ТАСС), также детская школа, такой длительный проект, мы ориентируемся на 5-6 лет - первый этап. Самым главным для нас этапом является, конечно, создание детской школы и воспитание своих собственных футболистов", - рассказал Вакуленко. Как отметил первый заместитель губернатора региона, президент клуба Игорь Гуськов, для клуба также необходимо построить свою спортивную базу.

В нынешнем сезоне Олимп-ПФЛ СКА занимает шестое место в турнирной таблице зоны "Юг", имея в активе 24 очка после 16 матчей.

СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории ростовские армейцы ни разу не выступали в высшем дивизионе чемпионата страны. Лучшим результатом во втором по силе дивизионе является 13-е место в 2008 году.

В разные годы СКА носил названия "Ростовский Дом Красной Армии" (РоДКА, 1937-1946 гг.), "Окружной Дом офицеров" (ОДО, 1946-1957 гг.), "Спортивный клуб военного округа" (СКВО, 1957-1960 гг.) и "Спортивный клуб армии" (СКА, 1960-2013 гг.). С 2013 по 2015 год команда вновь выступала под названием СКВО, а в 2015 году была переименована в "СКА Ростов-на-Дону".

Вакуленко является владельцем звукозаписывающего лейбла Gazgolder. 39-летний уроженец Ростова-на-Дону известен не только в качестве музыканта, но и продюсера, режиссера, актера и телеведущего. По данным российской версии журнала Forbes, доход Вакуленко за 2018 год составил $6,9 млн.

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