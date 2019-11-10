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Кубок Федерации по теннису

Тарпищев: система организации тенниса во Франции достойная, работающая и похожа на СССР

Француженки в воскресенье стали победительницами Кубка Федерации
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Система организации тенниса и спорта во Франции достойная, работающая и похожа на СССР, в победе женской сборной в Кубке Федерации нет ничего удивительного. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье сборная Франции по теннису победила команду Австралии со счетом 3-2 и стала обладательницей Кубка Федерации. Финал турнира проходил в австралийском Перте на покрытии "хард".

"Поздравлю французскую федерацию тенниса и ее президента Бернара Гьюдичелли - он такой продвинутый корсиканец, жесткий, со своим мнением. Мне это нравится. Поздравляю с победой в Кубке Федерации и, конечно, мы еще напишем официальное письмо", - сказал Тарпищев.

"Но что удивляться успеху французов, если уже в XVI веке у них было 1200 крытых теннисных кортов. Сейчас у них достойная, работающая система, но она похожа на СССР по организации спорта - бюджетники, как и Китай. Это дает возможность им работать на массово высокий результат. Во французском теннисе система отфиксирована, правильно работает и дает плоды - и у детей, и у взрослых", - добавил президент ФТР.

Кубок Федерации проводится с 1963 года. Сборная Франции в третий раз выиграла турнир, ранее она побеждала в 1997 и 2003 годах. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 18 титулов, в прошлом году победу одержала команда Чехии.

Сборная России четырежды выигрывала турнир - в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В текущем сезоне российские теннисистки обыграли команду Швеции, а затем оказались сильнее команды Италии в стыковом матче Европейско-африканской зоны I Кубка Федерации и вернулись в Мировую группу II.

Теги
Кубок Федерации по теннису
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