Самбистка Мохнаткина после седьмого золота ЧМ планирует сбросить 9 кг ради боя в ММА

В воскресенье 31-летняя Мохнаткина победила на чемпионате мира в Чхонджу в весовой категории до 68 кг. Мохнаткина проиграла первый бой в Bellator австралийке Дженей Хардинг в марте нынешнего года в США. Следующий поединок она планирует провести весной будущего года.

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 10 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская самбистка Марина Мохнаткина, завоевавшая на чемпионате мира в южнокорейском Чхонджу седьмую золотую медаль в карьере, начинает подготовку ко второму поединку в смешанных единоборствах (ММА) в рамках контракта с Bellator, спортсменке предстоит сбросить 9 килограммов. Об этом Мохнаткина рассказала ТАСС после выступления на ЧМ.

"Мой контракт рассчитан на два года и четыре боя. Первый я уступила решением судей, но до того момента я год не выступала в ММА, а лететь в США из-за визы пришлось очень быстро, - рассказала Мохнаткина. - Следующий бой, скорее всего, пройдет весной следующего года, но уже в другом для меня весе, придется скинуть девять килограммов".

Золото чемпионата мира стало для Мохнаткиной хорошим завершением не самого удачного года: "На Европейских играх я была только бронзовым призером, до них меня преследовала череда мелких травм, что мне в целом несвойственно. Летом решила - надо отдохнуть от всего, уехала на отдых с сыном, подлечила травмы, а перед чемпионатом мира на месяц уехала на подготовку в Армавир, результат, как видите, положительный".

Несмотря на солидный опыт выступлений на крупных турнирах, Мохнаткина не скрыла волнения: "Адреналин неимоверный, я сама удивляюсь этому - получается, чем выше статус, тем сильнее сопротивление соперниц. А молодецкий настрой, когда после соревнований ты скакал и танцевал, пропадает - к концу старта уже как выжатый лимон. Но несмотря на то, что резервы уже подводят, я иду дальше".

Самбистка пояснила, что смешанные единоборства стали для нее "боевым хобби": "Это финансы, медийность, шоу, и это мое своего рода боевое хобби. После прихода в ММА у меня количество подписчиков (в Instagram) за 20 тысяч перевалило, сейчас их уже около 26 тысяч. Самбо и выступления на таких стартах, как чемпионаты мира, - это моя работа".