Трошкин: российские самбисты достойно выступили на ЧМ даже в отсутствие трех лидеров

Российские мастера спортивного самбо завоевали на чемпионате мира в южнокорейском Чхонджу пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали из девяти комплектов. Чемпионами мира стали Игорь Беглеров (до 52 кг), Уали Куржев (74 кг), Арам Григорян (82 кг), Сергей Рябов (90 кг) и Руслан Киселев (100 кг), серебро завоевал Саян Хертек (до 57 кг), бронзу - Михаил Воробьев (69 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).

К началу чемпионата мира тренерскому штабу по медицинским показаниям пришлось произвести две замены в составе в весовых категориях до 62 и 68 кг. За два дня до вылета в Чхонджу серьезно травмировался капитан сборной, семикратный чемпион мира Артем Осипенко (свыше 100 кг). "Осипенко за два дня до отъезда порвал грудную мышцу, и поехал Волков, который также был травмирован и готовился к операции, но у нас в сборной хорошо понимают, что такое командная ответственность, - подчеркнул Трошкин. - С тремя заменами задача стояла скромная, но выступили достойно".

"Мы понимали, что этот чемпионат будет тяжелым и по другим причинам - на него заявились спортсмены 80 стран. И дело даже не в их количестве, а в уровне подготовки - чаша в каждый день могла склониться не в нашу сторону. А уж как подтянулись бывшие аутсайдеры: Камерун просто фурор произвел, прекрасную борьбу показала Венесуэла. В целом на пьедестале оказались представители стран всех континентов", - рассказал Трошкин.

Второе место в общекомандном зачете турнира по спортивному самбо заняла команда Монголии (2-0-3), третье - сборная Грузии (1-3-4).