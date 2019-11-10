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Кубок Карьяла

Роман Ротенберг: штаб сборной России по хоккею недоволен итогами Кубка Карьяла

Россияне в трех матчах набрали два очка, проиграв командам Финляндии и Чехии и выиграв по буллитам у шведов

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Штаб российской сборной по хоккею остался недоволен результатом команды на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла в Хельсинки. Об этом журналистам рассказал глава штаба, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Россияне в трех матчах набрали два очка, уступив в основное время командам Финляндии (3:4) и Чехии (0:3) и выиграв по буллитам у шведов (5:4).

"Конечно, поражение разочаровывает. В прошлом году мы выиграли этот турнир, сейчас недовольны этим результатом. Но есть положительные моменты по игрокам, мы рассматривали всех кандидатов, смотрим, кто способен играть на этом уровне. У нас впереди много игр, по их итогам будем смотреть дальше, кто достоин играть за сборную страны", - сказал Ротенберг.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.

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