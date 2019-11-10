Кудашов: российские хоккеисты в игре с чехами остановились после первой пропущенной шайбы

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею остановились после первой пропущенной шайбы в заключительном матче на Кубке Карьяла с командой Чехии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

В воскресенье российская сборная уступила чехам со счетом 0:3.

"Сегодня матч не получился. До первой ошибки мы еще нормально играли, движение было и моменты. А после этой ошибки остановились - перестали кататься и агрессивно играть. В двух первых матчах ребята больше меня радовали, удивляли, а сегодня игра разочаровала", - отметил Кудашов.

По ходу встречи российские хоккеисты трижды не сумели реализовать численное преимущество в два игрока. "Большинство у нас выпало - это серьезно повлияло на исход матча. В таких компонентах, как игра 5 на 3, у нас не было возможности потренироваться, у нас почти не было тренировок", - сказал Кудашов.

В первых двух матчах Кубка Карьяла сборная России проиграла команде Финляндии (3:4) и обыграла шведов (5:4 по буллитам).