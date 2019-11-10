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Кубок Карьяла

ФХР планирует проверить 50 игроков перед Олимпиадой-2022

Игроки клубов НХЛ, скорее всего, снова не примут участия в Олимпийских играх
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Сергей Карпухин/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) намерена проверить перед Олимпийскими играми 2022 года 50 кандидатов в сборную страны. Об этом журналистам рассказал глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Россияне в трех матчах первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла - набрали два очка, уступив в основное время командам Финляндии (3:4) и Чехии (0:3) и выиграв по буллитам у шведов (5:4).

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"У нас по три очка набрали [Дамир] Жафяров и [Антон] Бурдасов, хоть он и не забил. У нас Олимпиада 2022 года, нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов, и их надо всех проверять на этих турнирах, чтобы понимать, кого мы выберем в сборную на Олимпиаду", - сказал Ротенберг.

Ранее Ротенберг рассказал, что игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), скорее всего, снова не примут участия в Олимпийских играх. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что пауза под олимпийский турнир разрушает регулярный чемпионат лиги.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Кубок Карьяла
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