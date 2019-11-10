Кудашов: выступавшие на Евротуре российские хоккеисты готовы играть за сборную в будущем

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Игроки, выступавшие за сборную России по хоккею на Кубке Карьяла, готовы играть за национальную команду в будущем. Об этом журналистам заявил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

В состав сборной России на Кубок Карьяла вошли десять дебютантов. Сборная России проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4, по буллитам) и уступила чехам (0:3).

"Я увидел, что команда способна конкурировать и готова играть на этом уровне, она может играть быстро и внутри была очень крепкой. Тут другой уровень, и игроки должны понять, что забивать здесь сложнее, чем в клубах. Мы сейчас получаем некоторые ответы на вопросы, кто может играть на этом уровне, а кто нет, кто-то понравился, кто-то выпадал. В первую очередь мы отсматривали всех кандидатов, эти игроки поняли, что такое международный опыт, на какие моменты обращать внимание", - отметил Кудашов.

Капитан сборной России на Кубке Карьяла Антон Бурдасов не забросил ни одной шайбы за сборную в карьере. "Если взять первые две игры, у Бурдасова моментов было более чем достаточно, просто не мог попасть. Надеемся, это вопрос времени, с его броском он должен использовать моменты", - считает Кудашов.

Защитник Ярослав Дыбленко не принял участия ни в одном матче. "Мы его хорошо знаем, решили проверить игроков, кто в обойме, посмотреть за ними. Приглашали, потому что у нас должна быть глубина состава", - пояснил главный тренер сборной России.

Один из ассистентов капитана Александр Кадейкин в стартовой встрече с финнами играл в третьем звене, после чего остался в запасе на игру со шведами. На заключительный матч он был заявлен в качестве 13-го нападающего. "Мы знаем способности Кадейкина, он уже давно у нас играет. Надо было посмотреть другие схемы", - заключил Кудашов.