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Кубок Карьяла

Ожиганов: главной проблемой российских хоккеистов на Кубке Карьяла была дисциплина

Россияне одержали одну победу по буллитам и потерпели два поражения на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Игровая дисциплина была главной проблемой сборной России по хоккею на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Игорь Ожиганов.

Сборная России на Кубке Карьяла проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4 по буллитам) и уступила чехам (0:3).

"Все чувствовали себя нормально, на нехватку сил грех жаловаться. Главной проблемой была дисциплина, получили много удалений. А так атмосфера была в команде хорошая, но реализация подвела нас. Мы в большинстве не забили, в меньшинстве пропустили - не хватило завершения", - отметил Ожиганов.

Второй этап Евротура - Кубок Первого канала - состоится в России с 12 по 15 декабря.

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Кубок Карьяла
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