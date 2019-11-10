Вратарь Самонов: не волновался в дебютном матче за сборную России по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Голкипер петербургского СКА Александр Самонов не испытывал волнения по ходу дебютного матча в составе сборной России по хоккею. Об этом Самонов рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России проиграла команде Чехии со счетом 0:3 в заключительном матче Кубка Карьяла. 24-летний Самонов провел первую встречу в форме национальной команды.

"Проиграли, поэтому дебют не очень. Перед матчем сильно не волновался, нам сразу сказали, что каждый сыграет по одной игре. Через тренировки набрал игровой тонус, дальше надеюсь больше играть. В целом неплохо чувствовал себя, конечно, игра интенсивнее [чем в КХЛ]", - отметил Самонов.

Второй этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в России с 12 по 15 декабря.