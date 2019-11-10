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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежец Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за травмы

Лидер сборной России получил травму на тренировке
Павел Кулижников Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Кулижников
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за повреждения. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Первый этап Кубка мира состоится 15-17 ноября в Минске, следующий - 22-24 ноября в польском Томашуве-Мазовецком.

"Кулижников не будет стартовать на первых двух этапах, он получил небольшую травму в процессе тренировки. Надеемся, что он сейчас быстро восстановится, но, к сожалению, это не позволит ему выступить в Минске и в Томашуве-Мазовецком. Ничего страшного в повреждении нет, но чтобы не усугубить травму и не мучить спортсмена, приняли такое решение", - рассказала Барышева.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (дважды - 500 м, один раз - 1000 м), обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы (1000 м и командный спринт). Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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