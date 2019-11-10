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Футбол в России

Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Сочи" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:2
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Фишт", присутствовало 15318 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков (52-я минута) и Федор Чалов (55), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Миха Мевля (16). У проигравших отличились Андрей Мостовой (7) и Дмитрий Полоз (45+3, с пенальти).

На 85-й минуте матча на поле в составе ЦСКА появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича. Дзагоев не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения) в Российской премьер-лиге, в предыдущий раз армейцы выигрывали 29 сентября, в гостях разгромив екатеринбургский "Урал" (3:0). Чалов не забивал за ЦСКА в разных турнирах на протяжении 10 матчей, в прошлый раз он отличился 22 сентября в матче чемпионата страны с "Краснодаром" (3:2). 15 октября он забил гол в матче молодежной сборной России в ворота команды Эстонии в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (5:0).

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 30 очков, столько же у идущего вторым "Ростова", который в субботу проиграл "Тамбову" (1:2), и московского "Локомотива", но железнодорожники свой матч 16-го тура против "Краснодара" проведут позднее в воскресенье. "Сочи" с 13 очками идет на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА примет самарские "Крылья Советов", "Сочи" в гостях сыграет с "Уфой". Обе встречи пройдут 24 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113231-836
2Ростов1693429-2530
3ЦСКА1693424-1630
4Локомотив1593323-1530
5Краснодар1585229-1729
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1654720-2219
9Урал1654721-2919
10Уфа1646613-1618
11Динамо1646612-1618
12Крылья Советов1653818-2018
13Рубин164578-1717
14Тамбов1652918-2317
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1634914-2313

 

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Российский футбол
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