Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Сочи" в матче чемпионата России

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Фишт", присутствовало 15318 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков (52-я минута) и Федор Чалов (55), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Миха Мевля (16). У проигравших отличились Андрей Мостовой (7) и Дмитрий Полоз (45+3, с пенальти).

На 85-й минуте матча на поле в составе ЦСКА появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича. Дзагоев не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения) в Российской премьер-лиге, в предыдущий раз армейцы выигрывали 29 сентября, в гостях разгромив екатеринбургский "Урал" (3:0). Чалов не забивал за ЦСКА в разных турнирах на протяжении 10 матчей, в прошлый раз он отличился 22 сентября в матче чемпионата страны с "Краснодаром" (3:2). 15 октября он забил гол в матче молодежной сборной России в ворота команды Эстонии в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (5:0).

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 30 очков, столько же у идущего вторым "Ростова", который в субботу проиграл "Тамбову" (1:2), и московского "Локомотива", но железнодорожники свой матч 16-го тура против "Краснодара" проведут позднее в воскресенье. "Сочи" с 13 очками идет на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА примет самарские "Крылья Советов", "Сочи" в гостях сыграет с "Уфой". Обе встречи пройдут 24 ноября.