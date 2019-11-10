Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Сочи" в матче чемпионата России

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Фишт", присутствовало 15318 зрителей.
В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков (52-я минута) и Федор Чалов (55), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Миха Мевля (16). У проигравших отличились Андрей Мостовой (7) и Дмитрий Полоз (45+3, с пенальти).
На 85-й минуте матча на поле в составе ЦСКА появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича. Дзагоев не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.
ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения) в Российской премьер-лиге, в предыдущий раз армейцы выигрывали 29 сентября, в гостях разгромив екатеринбургский "Урал" (3:0). Чалов не забивал за ЦСКА в разных турнирах на протяжении 10 матчей, в прошлый раз он отличился 22 сентября в матче чемпионата страны с "Краснодаром" (3:2). 15 октября он забил гол в матче молодежной сборной России в ворота команды Эстонии в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (5:0).
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 30 очков, столько же у идущего вторым "Ростова", который в субботу проиграл "Тамбову" (1:2), и московского "Локомотива", но железнодорожники свой матч 16-го тура против "Краснодара" проведут позднее в воскресенье. "Сочи" с 13 очками идет на последней, 16-й строчке.
В следующем туре ЦСКА примет самарские "Крылья Советов", "Сочи" в гостях сыграет с "Уфой". Обе встречи пройдут 24 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|31-8
|36
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|4
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|5
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|8
|Оренбург
|16
|5
|4
|7
|20-22
|19
|9
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|10
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|13
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|14
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|16
|3
|4
|9
|14-23
|13