Фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой собрал более 500 участников во Владимире

ВЛАДИМИР, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 человек приняли участие в фестивале здоровья и северной ходьбы "Ходи, Россия", который по инициативе российской фигуристки Ирины Слуцкой прошел в воскресенье во Владимире. Опытные инструкторы в течение дня проводили мастер-классы для всех желающих, а завершилось мероприятие организованным заходом.

Как уточнил ТАСС директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач, участниками мероприятия стали более 500 человек. Он отметил, что популяризация массового спорта является одной из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография".

"Скандинавская ходьба - это вид физической активности, который и доступен, и фактически не имеет противопоказаний. Сейчас хочется привлекать не только людей старшего поколения, которые увлечены этим процессом, но хочется, чтобы и молодежь обратила на нас внимание и тоже занялась этим видом физической активности", - отметила Слуцкая.

В ходе мероприятия жители Владимира смогли познакомиться с основами техники скандинавской ходьбы на мастер-классах, а также получить советы от основоположника этого вида физической активности, финского спортсмена Марко Кантанева. Финалом фестиваля стал организованный заход по центру Владимира с участием именитых спортсменов и руководства области. Все участники фестиваля получили памятные медали.

Проект "Ходи, Россия!" направлен на формирование у населения грамотного представления о пользе физической активности, популяризацию ходьбы как наиболее доступного и увлекательного вида физической активности, а также выработку необходимых знаний и навыков по ведению здорового образа жизни. Инициатором проекта "Ходи, Россия!" выступила российская фигуристка, создатель и посол проекта "Школа скандинавской ходьбы" для людей с диабетом Ирина Слуцкая.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.