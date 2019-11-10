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Сборные по хоккею

Олимпийская сборная России по хоккею заняла третье место на турнире в Германии

В заключительном матче турнира россияне выиграли у сборной Швейцарии по буллитам

ТАСС, 10 ноября. Хоккеисты олимпийской сборной России, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, по буллитам со счетом 4:3 победили команду Швейцарии в третьем матче Кубка Германии. Соревнования прошли в немецком Крефельде.

В составе сборной России шайбы забросили Владимир Брюквин (19-я минута), Даниил Ильин (29) и Иван Игумнов (58). У швейцарцев отличились Симон ле Культр (22), Тайлер Мой (42) и Алессио Бертаджиа (47). Решающий буллит забросил Владислав Кодола.

В заключительном матче турнира команда Словакии в овертайме победила немцев со счетом 3:2.

Победителем Кубка Германии стала сборная Швейцарии, набравшая шесть очков по итогам трех матчей. Второе место заняла сборная Германии (5), третье - олимпийская сборная России (4), замкнула таблицу команда Словакии (3).

Ранее россияне проиграли команде Германии (3:4) и победили словаков (3:2 ОТ).

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