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Футбол в России

Тренер "Сочи" Точилин опроверг информацию о данных ему двух матчах на исправление ситуации

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что специалист может быть уволен в случае поражений команды от "Тамбова" и ЦСКА
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин опроверг информацию о данных ему двух матчах на исправление ситуации в чемпионате России. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поражения от ЦСКА в матче 16-го тура.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что специалист может быть уволен в случае поражений команды от "Тамбова" и ЦСКА. В матче 15-го тура "Сочи" дома проиграл "Тамбову" со счетом 1:2, а в 16-м туре также на своем поле уступил ЦСКА (2:3).

"После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи, а может и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с "Тамбовом" и ЦСКА. - прим. ТАСС) на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил", - сказал Точилин.

Футболисты "Сочи" дважды вели в счете по ходу матча с ЦСКА. "Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате", - отметил он.
"Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику", - добавил он.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

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