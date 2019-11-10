Кожевников: не больше пяти хоккеистов из нынешнего состава сборной России сыграет в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. На следующий этап Евротура, который пройдет в декабре в Москве, из нынешнего состава сборной России по хоккею попадет не больше пяти игроков. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников.

Сборная России, в состав которой вошли девять дебютантов, на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4, по буллитам) и уступила чехам (0:3).

"Видно, что это экспериментальная команда, времени на тренировки практически не было. Из опытных игроков там только [Артем] Зуб и [Антон] Бурдасов. Надеялись на лучшее, но снайперы не сработали, забивали в основном защитники. На Кубке Первого канала из этой команды, думаю, будет не больше одной пятерки", - сказал Кожевников.

По словам специалиста, защитники сборной России хорошо подключались к атаке, но не так хорошо играли в своей зоне. "В атаке наши защитники были сильнейшими, а где были наши нападающие? Местами кто-то вспыхивал, никого по большому счету выделить нельзя. Агрессивной игры на пятачке не было, в то время как чехи нам забивали, запихав шайбу с пятачка", - сказал Кожевников.

"Мы хорошо держали шайбу. Если бы по этому показателю был чемпионат мира, были бы сильнейшими. Ребят взяли посмотреть, как они чувствуют себя на таком уровне", - добавил он.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет 12-15 декабря в Москве.