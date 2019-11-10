Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Кожевников: не больше пяти хоккеистов из нынешнего состава сборной России сыграет в Москве

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на Кубке Карьяла у национальной команды был экспериментальный состав

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. На следующий этап Евротура, который пройдет в декабре в Москве, из нынешнего состава сборной России по хоккею попадет не больше пяти игроков. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников.

Сборная России, в состав которой вошли девять дебютантов, на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - проиграла команде Финляндии (3:4), обыграла шведов (5:4, по буллитам) и уступила чехам (0:3).

"Видно, что это экспериментальная команда, времени на тренировки практически не было. Из опытных игроков там только [Артем] Зуб и [Антон] Бурдасов. Надеялись на лучшее, но снайперы не сработали, забивали в основном защитники. На Кубке Первого канала из этой команды, думаю, будет не больше одной пятерки", - сказал Кожевников.

По словам специалиста, защитники сборной России хорошо подключались к атаке, но не так хорошо играли в своей зоне. "В атаке наши защитники были сильнейшими, а где были наши нападающие? Местами кто-то вспыхивал, никого по большому счету выделить нельзя. Агрессивной игры на пятачке не было, в то время как чехи нам забивали, запихав шайбу с пятачка", - сказал Кожевников.

"Мы хорошо держали шайбу. Если бы по этому показателю был чемпионат мира, были бы сильнейшими. Ребят взяли посмотреть, как они чувствуют себя на таком уровне", - добавил он.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет 12-15 декабря в Москве.

Теги
Кубок Карьяла
Реклама на ТАСС
Единая лига ВТБ
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 81:72
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС