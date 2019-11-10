Влашич: футболисты ЦСКА недовольны своей игрой в первой половине сезона РПЛ

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что футболисты армейцев недовольны своим выступлением в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Влашич рассказал журналистам после победы над "Сочи".

ЦСКА победил "Сочи" в гостях со счетом 3:2 в рамках 16-го тура РПЛ. Армейцы не могли одержать победу в чемпионате России с 29 сентября, когда со счетом 3:2 был обыгран "Краснодар".

"Хорошая победа, - сказал Влашич. - Мы проигрывали 1:2 после первого тайма, в итоге забили еще два мяча во второй половине встречи. Эта победа очень важна для нашей уверенности. Первый тайм не был таким сложным, мы сами совершили ошибки, во второй половине встречи ничего не поменяли с точки зрения тактики, просто старались забить в каждой ситуации".

В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Дмитрий Полоз. "Я думаю, что там не было пенальти. Но это лишь мое мнение, решение принимал арбитр. Что касается игры рукой у "Сочи" в своей штрафной во второй тайме, то я эпизода не видел, но команда говорит, что 11-метровый там был", - добавил полузащитник ЦСКА.

Победу армейцам принес нападающий Федор Чалов на 55-й минуте, который до этого в последний раз забивал в матче с "Краснодаром". "Теперь ему будет легче, это придаст уверенности, мне легче играть с ним, когда я чувствую уверенность в нем. В целом мы недовольны результатом первой половины сезона. Мы хорошо играли против ведущих команд чемпионата России, но потеряли очки с клубами из нижней части таблицы, а с ними нужно побеждать, если мы хотим бороться за чемпионство и право участия в Лиге чемпионов", - заключил Влашич.

ЦСКА идет третьим в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. В следующем туре 24 ноября армейцы примут самарские "Крылья Советов".