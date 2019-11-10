Россиянин Дубов сыграет с поляком Дудой в полуфинале этапа Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 10 ноября. Российский гроссмейстер Даниил Дубов на тай-брейке со счетом 3,5:2,5 обыграл соотечественника Петра Свидлера в четвертьфинале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

В первых двух партиях в субботу гроссмейстеры сыграли вничью. На тай-брейке Дубов и Свидлер разошлись миром в двух партиях в рапиде по системе 25 минут + 10 секунд, после чего в первой партии в рапиде (10+10) Дубов победил черными фигурами, во второй партии гроссмейстеры сыграли вничью.

Ранее в полуфинал вышли поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Грищук. В 1/2 финала Грищук сыграет с Вашье-Лагравом, Дуда - с Дубовым. Первые партии полуфинальных матчей пройдут в понедельник.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).