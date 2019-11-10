Баскетболисты ЦСКА обыграли "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА победили краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 81:72 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. У "Локомотива-Кубани" больше всех набрал защитник Уилл Каммингс (19). Последние пять минут встречи армейцы играли без главного тренера Димитриса Итудиса, который был удален с тренерской скамейки.

В турнирной таблице ЦСКА идет на третьем месте, одержав пять побед в семи матчах, "Локомотив-Кубань" идет шестым, одержав три победы при двух поражениях.

В следующем матче ЦСКА 25 ноября примет "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" 17 ноября дома сыграет с таллинским клубом "Калев".

В другом матче игрового дня петербургский "Зенит" обыграл дома красноярский "Енисей" со счетом 89:80, одержав первую победу в последних пяти матчах в Единой лиге ВТБ. Саратовский "Автодор" на своем паркете переиграл "Калев" (100:90), прервав четырехматчевую серию поражений. Казанский УНИКС дома был сильнее "Нижнего Новгорода" (89:85).