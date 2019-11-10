"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "РЖД-Арена", присутствовало 17 612 зрителей.
В составе хозяев забитым мячом отметился Гжегож Крыховяк (41-я минута), у гостей отличился Маркус Берг (45+2). Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. После перерыва лучший бомбардир железнодорожников Крыховяк (6 мячей), получивший повреждение, был заменен на Антона Миранчука, который из-за травмы пропустил полтора месяца. Также во втором тайме в составе железнодорожников на поле появился Федор Смолов, пропустивший из-за повреждения месяц.
Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1, тогда также "Локомотив" открыл счет после удара Крыховяка, а "Краснодар" отыгрался еще до перерыва.
"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей (две ничьи, одно поражение), а с учетом Лиги чемпионов - до пяти матчей (две ничьи, три поражения). "Краснодар" в четвертый раз подряд завершил вничью матч Российской премьер-лиги.
Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что на игре присутствовало более 700 болельщиков команды гостей, что является рекордом клуба для московских матчей.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 31 очко и на 5 очков отставая от лидирующего петербургского "Зенита". "Краснодар" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".
Травмы у "Локомотива", перформанс болельщиков
Пока рок-группа "Танцы минус" развлекала болельщиков перед стартом матча, "Локомотив" недосчитался одного игрока стартового состава: Мацей Рыбус не смог выйти на игру, получив повреждение во время разминки. На правом фланге обороны поляка заменил Дмитрий Живоглядов.
Также в составе железнодорожников отсутствовали Дмитрий Баринов, потерявший по причине травмы шанс сыграть и в предстоящих матчах сборной России, и дисквалифицированный на игру капитан команды Ведран Чорлука. Его место в центре защиты занял играющий обычно в середине поля Мурило, что впервые за долгое время позволило выйти в стартовом составе Александру Коломейцеву.
Еще одного игрока "Локомотив" потерял незадолго до перерыва в матче: автор первого гола Крыховяк ударился головой в результате падения и не смог выйти не вторую половину игры. Именно из его зоны началась голевая атака "Краснодара". Крыховяк в этом эпизоде помочь не мог.
В игре с "Краснодаром" при этом состоялось возвращение на поле полузащитника Антона Миранчука и нападающего Федора Смолова, которые лечились от травм больше месяца.
Смолов вышел под неодобрительный гул болельщиков "Краснодара", которые таким образом выразили недовольство его решением в 2018 году перейти в "Локомотив".
В начале встречи болельщики "Локомотива" устроили небольшой перформанс. Но не на Южной трибуне, где традиционно располагается их основная масса, а на Северной, где в 2000-х хозяйствовала группировка Reactive. С момента ее распада подобные акции на Северной трибуне были крайне редкими. Болельщики на противоположной трибуне представили свой перформанс к 10-й минуте встречи, составив из разноцветных тканей фразу "Не стой на пути".
Ход матча
В дебюте встречи гости провели несколько острых атак. На шестой минуте после навеса Мануэла Фернандеша мяч в ворота железнодорожников отправил Ари, однако гол не был засчитан из-за того, что форвард "Краснодара" находился в положении "вне игры". Через семь минут после передачи все того же Фернандеша опасный удар из штрафной площади по воротам Гилерме нанес шведский форвард "быков" Маркус Берг, однако мяч не попал в створ.
Больше остроты у ворот соперника команды в первые полчаса не создали. Ближе к перерыву футболист "Локомотива" Жоау Мариу отобрал мяч в центре поля и повел партнеров в быструю контратаку, которая завершилась фолом на Алексее Миранчуке перед штрафной "Краснодара". Пострадавший здорово исполнил штрафной удар, попав в перекладину, первым на добивании оказался полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, который открыл счет на 41-й минуте.
Однако на перерыв команды ушли при равенстве в счете: в добавленное к первому тайму время навес Ари замкнул Берг. Гилерме коснулся мяча, но не сумел выручить свою команду. Перед свистком на перерыв старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, которому в воскресенье исполнилось 36 лет, получил желтую карточку.
Второй тайм начался с нескольких быстрых атак, проведенных обеими командами, которые, впрочем, не завершились ударами по воротам. На 55-й минуте встречи Юрий Семин провел вторую замену: вместо форварда Эдера в игру вступил Смолов, который выступал в составе краснодарского клуба на протяжении трех сезонов и остается лучшим бомбардиром в истории клуба (64 мяча).
В дальнейшем острее выглядел "Краснодар": на 64-й минуте Берг не сумел попасть в ворота, замыкая прострел, на 68-й минуте после прострела опасно пробил Ари, мяч пролетел рядом с правым верхним углом ворот. На 80-й минуте из выгодной позиции в створ ворот не попал защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|31-8
|36
|2
|Локомотив
|16
|9
|4
|3
|24-16
|31
|3
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|4
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|5
|Краснодар
|16
|8
|6
|2
|30-18
|30
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|8
|Оренбург
|16
|5
|4
|7
|20-22
|19
|9
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|10
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|13
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|14
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|16
|3
|4
|9
|14-23
|13