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Футбол в России

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1
Алексей Миранчук и Кристиан Рамирес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук и Кристиан Рамирес
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "РЖД-Арена", присутствовало 17 612 зрителей.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Гжегож Крыховяк (41-я минута), у гостей отличился Маркус Берг (45+2). Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. После перерыва лучший бомбардир железнодорожников Крыховяк (6 мячей), получивший повреждение, был заменен на Антона Миранчука, который из-за травмы пропустил полтора месяца. Также во втором тайме в составе железнодорожников на поле появился Федор Смолов, пропустивший из-за повреждения месяц.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1, тогда также "Локомотив" открыл счет после удара Крыховяка, а "Краснодар" отыгрался еще до перерыва.

"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей (две ничьи, одно поражение), а с учетом Лиги чемпионов - до пяти матчей (две ничьи, три поражения). "Краснодар" в четвертый раз подряд завершил вничью матч Российской премьер-лиги.

Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что на игре присутствовало более 700 болельщиков команды гостей, что является рекордом клуба для московских матчей.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 31 очко и на 5 очков отставая от лидирующего петербургского "Зенита". "Краснодар" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

Травмы у "Локомотива", перформанс болельщиков

Пока рок-группа "Танцы минус" развлекала болельщиков перед стартом матча, "Локомотив" недосчитался одного игрока стартового состава: Мацей Рыбус не смог выйти на игру, получив повреждение во время разминки. На правом фланге обороны поляка заменил Дмитрий Живоглядов.

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Также в составе железнодорожников отсутствовали Дмитрий Баринов, потерявший по причине травмы шанс сыграть и в предстоящих матчах сборной России, и дисквалифицированный на игру капитан команды Ведран Чорлука. Его место в центре защиты занял играющий обычно в середине поля Мурило, что впервые за долгое время позволило выйти в стартовом составе Александру Коломейцеву.

Еще одного игрока "Локомотив" потерял незадолго до перерыва в матче: автор первого гола Крыховяк ударился головой в результате падения и не смог выйти не вторую половину игры. Именно из его зоны началась голевая атака "Краснодара". Крыховяк в этом эпизоде помочь не мог.

В игре с "Краснодаром" при этом состоялось возвращение на поле полузащитника Антона Миранчука и нападающего Федора Смолова, которые лечились от травм больше месяца.

Смолов вышел под неодобрительный гул болельщиков "Краснодара", которые таким образом выразили недовольство его решением в 2018 году перейти в "Локомотив".

В начале встречи болельщики "Локомотива" устроили небольшой перформанс. Но не на Южной трибуне, где традиционно располагается их основная масса, а на Северной, где в 2000-х хозяйствовала группировка Reactive. С момента ее распада подобные акции на Северной трибуне были крайне редкими. Болельщики на противоположной трибуне представили свой перформанс к 10-й минуте встречи, составив из разноцветных тканей фразу "Не стой на пути".

Ход матча

В дебюте встречи гости провели несколько острых атак. На шестой минуте после навеса Мануэла Фернандеша мяч в ворота железнодорожников отправил Ари, однако гол не был засчитан из-за того, что форвард "Краснодара" находился в положении "вне игры". Через семь минут после передачи все того же Фернандеша опасный удар из штрафной площади по воротам Гилерме нанес шведский форвард "быков" Маркус Берг, однако мяч не попал в створ.

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Больше остроты у ворот соперника команды в первые полчаса не создали. Ближе к перерыву футболист "Локомотива" Жоау Мариу отобрал мяч в центре поля и повел партнеров в быструю контратаку, которая завершилась фолом на Алексее Миранчуке перед штрафной "Краснодара". Пострадавший здорово исполнил штрафной удар, попав в перекладину, первым на добивании оказался полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, который открыл счет на 41-й минуте.

Однако на перерыв команды ушли при равенстве в счете: в добавленное к первому тайму время навес Ари замкнул Берг. Гилерме коснулся мяча, но не сумел выручить свою команду. Перед свистком на перерыв старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, которому в воскресенье исполнилось 36 лет, получил желтую карточку.

Второй тайм начался с нескольких быстрых атак, проведенных обеими командами, которые, впрочем, не завершились ударами по воротам. На 55-й минуте встречи Юрий Семин провел вторую замену: вместо форварда Эдера в игру вступил Смолов, который выступал в составе краснодарского клуба на протяжении трех сезонов и остается лучшим бомбардиром в истории клуба (64 мяча).

В дальнейшем острее выглядел "Краснодар": на 64-й минуте Берг не сумел попасть в ворота, замыкая прострел, на 68-й минуте после прострела опасно пробил Ари, мяч пролетел рядом с правым верхним углом ворот. На 80-й минуте из выгодной позиции в створ ворот не попал защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев.

' Матч ТВ'
Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113231-836
2Локомотив1694324-1631
3Ростов1693429-2530
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1654720-2219
9Урал1654721-2919
10Уфа1646613-1618
11Динамо1646612-1618
12Крылья Советов1653818-2018
13Рубин164578-1717
14Тамбов1652918-2317
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1634914-2313

 

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