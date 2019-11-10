Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла

ТАСС, 10 ноября. Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Ранее в воскресенье сборная Чехии со счетом 3:0 победила россиян и во второй раз стала победителем Кубка Карьяла. Сборная Чехии набрала восемь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Финляндии, набравшая семь очков, россияне с двумя очками стали третьими, шведы замкнули турнирную таблицу с одним баллом в активе.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.