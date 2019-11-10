Главный тренер ПБК ЦСКА Итудис не понял, за что был удален в матче с "Локомотивом-Кубанью"

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что арбитры матча против краснодарского "Локомотива-Кубани" не объяснили ему причины удаления с площадки. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры.

"Я не знаю, за что меня удалили, мне не объяснили. Я вообще разговорил с Натальей (Фураевой, вице-президентом клуба - прим. ТАСС)", - сказал Итудис.

В турнирной таблице ЦСКА идет на третьем месте, одержав пять побед в семи матчах, "Локомотив-Кубань" идет шестым, одержав три победы при двух поражениях.

В следующем матче ЦСКА 25 ноября примет "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" 17 ноября дома сыграет с таллинским клубом "Калев".