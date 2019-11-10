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Футбол в России

КДК РФС рассмотрит слова тренера ЦСКА в адрес арбитров во время матча с "Сочи"

В телеэфир попал разговор Виктора Гончаренко с судьями встречи, который произошел в подтрибунном помещении перед вторым таймом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судей во время матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

ЦСКА в субботу в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:2. В телеэфир попал разговор Гончаренко с судьями встречи, который произошел в подтрибунном помещении перед вторым таймом.

"Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК", - сообщили в пресс-службе.

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