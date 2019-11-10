"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 10 ноября. "Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиньо (6-я минута), Мохаммед Салах (13) и Садио Мане (51), у проигравших отличился Бернарду Силва (78).

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на протяжении всего прошлого сезона вели борьбу за чемпионство. В итоге победителем чемпионата стал "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" выиграл в сезоне-2018/19 Лигу чемпионов.

В турнирной таблице "Ливерпуль", в 12 матчах текущего сезона одержавший 11 побед и один раз сыгравший вничью, занимает первое место, набрав 34 очка и на 8 очков опережая ближайших преследователей - "Лестер" и "Челси". "Манчестер Сити" с 25 очками идет четвертым.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" примет "Челси". Оба матча пройдут 23 ноября.