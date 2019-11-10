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Футбол в России
Обновлено 

Семин назвал серьезной травму футболиста "Локомотива" Крыховяка

Полузащитник получил травму незадолго до окончания первого тайма матча с "Краснодаром", ударившись головой в результате падения
Гжегож Крыховяк (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гжегож Крыховяк (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил серьезную травму в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. Крыховяк, который стал автором гола, получил травму незадолго до окончания первого тайма, ударившись головой в результате падения.

"У Крыховяка что-то серьезное, - сказал Семин. - Мне кажется, сломан нос и сотрясение".

В игре не смог принять участие защитник "Локомотива" Мацей Рыбусь, которого после предматчевой разминки заменил Дмитрий Живоглядов. "Его участие еще перед матчем было под сомнением. Разминку он не смог продолжить из-за мышечных болей", - сказал Семин.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 31 очко и на 5 очков отставая от лидирующего петербургского "Зенита". "Краснодар" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

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